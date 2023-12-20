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«Сочи» арендовал у ЦСКА 18-летнего нападающего Агеева

«Сочи» арендовал у ЦСКА 18-летнего нападающего Агеева
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«Сочи» арендовал у ЦСКА 18-летнего нападающего Яна Агеева, сообщает пресс-служба КХЛ.

На уровне КХЛ форвард ещё не играл, в сезоне-2023/2024 провёл девять матчей в составе «Красной Армии» в МХЛ, в которых отметился одной голевой передачей.

В общей сложности нападающий провёл 33 игры в МХЛ, в которых набрал четыре очка — забросил три шайбы и отдал одну результативную передачу.

После 40 матчей текущего сезона Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги ЦСКА занимает шестую строчку в таблице Западной конференции лиги. «Сочи» после 41 встречи нынешнего регулярного чемпионата находится на 10-м месте в таблице Запада.

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