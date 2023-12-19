Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

СКА разгромил «Сочи» на домашней площадке, забросив семь шайб

СКА разгромил «Сочи» на домашней площадке, забросив семь шайб
Комментарии

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Сочи». Разгромную победу в матче одержали армейцы со счётом 7:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 декабря 2023, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
7 : 2
ХК Сочи
Сочи
1:0 Хайруллин (Никишин, Глотов) – 06:23 (5x5)     1:1 Попов (Грэм, Тянулин) – 30:50 (5x4)     2:1 Воробьёв (Толчинский) – 40:45 (5x5)     3:1 Рендулич – 43:00 (5x5)     3:2 Хафизов – 45:00 (5x5)     4:2 Хайруллин – 46:00 (5x5)     5:2 Грицюк – 50:00 (5x5)     6:2 Воробьёв – 53:00 (5x5)     7:2 Глотов – 55:00 (5x5)    

Первый период закончился со счётом 1:0, хотя армейцы перебросали соперника 33:1. Во втором периоде сочинцам удалось сравнять счёт благодаря голу Сергея Попова в большинстве. На третий период команды вышил при равном счёте — 1:1. В третьем периоде СКА забросил шесть шайб — дублями отметились Марат Хайруллин и Михаил Воробьёв.

Таким образом, СКА взял реванш у «Сочи» за два поражения с одинаковым счётом 4:5 в октябре. Отметим, что стартовое вбрасывание в матче произвёл футбольный эксперт и комментатор Геннадий Орлов.

Материалы по теме
Видео
Геннадий Орлов произвёл символическое вбрасывание на матче КХЛ между СКА и «Сочи»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android