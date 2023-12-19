СКА разгромил «Сочи» на домашней площадке, забросив семь шайб
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В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Сочи». Разгромную победу в матче одержали армейцы со счётом 7:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 декабря 2023, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
7 : 2
ХК Сочи
Сочи
1:0 Хайруллин (Никишин, Глотов) – 06:23 (5x5) 1:1 Попов (Грэм, Тянулин) – 30:50 (5x4) 2:1 Воробьёв (Толчинский) – 40:45 (5x5) 3:1 Рендулич – 43:00 (5x5) 3:2 Хафизов – 45:00 (5x5) 4:2 Хайруллин – 46:00 (5x5) 5:2 Грицюк – 50:00 (5x5) 6:2 Воробьёв – 53:00 (5x5) 7:2 Глотов – 55:00 (5x5)
Первый период закончился со счётом 1:0, хотя армейцы перебросали соперника 33:1. Во втором периоде сочинцам удалось сравнять счёт благодаря голу Сергея Попова в большинстве. На третий период команды вышил при равном счёте — 1:1. В третьем периоде СКА забросил шесть шайб — дублями отметились Марат Хайруллин и Михаил Воробьёв.
Таким образом, СКА взял реванш у «Сочи» за два поражения с одинаковым счётом 4:5 в октябре. Отметим, что стартовое вбрасывание в матче произвёл футбольный эксперт и комментатор Геннадий Орлов.
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