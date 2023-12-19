СКА разгромил «Сочи» на домашней площадке, забросив семь шайб

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Сочи». Разгромную победу в матче одержали армейцы со счётом 7:2.

Первый период закончился со счётом 1:0, хотя армейцы перебросали соперника 33:1. Во втором периоде сочинцам удалось сравнять счёт благодаря голу Сергея Попова в большинстве. На третий период команды вышил при равном счёте — 1:1. В третьем периоде СКА забросил шесть шайб — дублями отметились Марат Хайруллин и Михаил Воробьёв.

Таким образом, СКА взял реванш у «Сочи» за два поражения с одинаковым счётом 4:5 в октябре. Отметим, что стартовое вбрасывание в матче произвёл футбольный эксперт и комментатор Геннадий Орлов.