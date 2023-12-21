Мирошниченко прибыл на свой дебютный матч в НХЛ в компании Овечкина и сделал круг новичка

В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» нанёс поражение «Нью-Йорк Айлендерс» (3:2 ОТ).
В этом матче дебютировал в НХЛ 19-летний российский нападающий «столичных» Иван Мирошниченко.
В Сети появилось видео, как перед матчем молодой форвард прибыл на арену в компании своего звёздного соотечественника Александра Овечкина. Появившись на льду, Мирошниченко сделал круг новичка по площадке.
В своём первом матче в лиге Мирошниченко не удалось отметиться результативными действиями. Он закончил матч с показателем «0», сделал три хита, нанёс два броска и провёл на льду в общей сложности 10.14.
В нынешнем сезоне Мирошниченко принял участие в 27 матчах Американской хоккейной лиги (АХЛ), где забросил восемь шайб и отдал семь голевых передач.
«Вашингтон» одержал вторую победу подряд, набрал 36 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Кэпиталз» сыграют 22 декабря в гостях с «Коламбус Блю Джекетс».