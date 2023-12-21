Тренер «Вашингтона»: у Мирошниченко НХЛ-овский бросок, он знает, как забивать

Кирк Мюллер, ассистент главного тренера «Вашингтон Кэпиталз» Спенсера Карбери, высказался об игре 19-летнего российского нападающего клуба Ивана Мирошниченко, проводящего в эти минуты свой дебютный матч в НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс».

«У него НХЛ-овский бросок. Он знает, как забивать. Снайперы знают, как открываться и предлагать себя… Он умеет предлагать себя и получать тот самый бросок», — сказал Мюллер в интервью журналисту Алу Кокену на тренерском мостике во время второго периода.

На данный момент позади два периода встречи, счёт 2:1 в пользу «столичных». Мирошниченко пока не отметился результативными действиями, как и его более статусные соотечественники Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.