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Тренер «Вашингтона»: у Мирошниченко НХЛ-овский бросок, он знает, как забивать

Тренер «Вашингтона»: у Мирошниченко НХЛ-овский бросок, он знает, как забивать
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Кирк Мюллер, ассистент главного тренера «Вашингтон Кэпиталз» Спенсера Карбери, высказался об игре 19-летнего российского нападающего клуба Ивана Мирошниченко, проводящего в эти минуты свой дебютный матч в НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс».

«У него НХЛ-овский бросок. Он знает, как забивать. Снайперы знают, как открываться и предлагать себя… Он умеет предлагать себя и получать тот самый бросок», — сказал Мюллер в интервью журналисту Алу Кокену на тренерском мостике во время второго периода.

На данный момент позади два периода встречи, счёт 2:1 в пользу «столичных». Мирошниченко пока не отметился результативными действиями, как и его более статусные соотечественники Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 декабря 2023, четверг. 03:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Лапьер (Протас) – 09:56     1:1 Фэшинг (Клаттербак) – 21:03     2:1 Эдмундсон (Манта, Лапьер) – 33:12     2:2 Ли – 52:02     3:2 Строум – 61:41 (pp)    
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