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Форвард «Виннипега» Виларди — в шаге от повторения рекорда Афиногенова 14-летней давности

В Виннипеге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Виннипег Джетс» нанёс поражение «Детройт Ред Уингз» (5:2).

Одну из шайб хозяев в этой встрече забросил нападающий Габриэль Виларди.

Таким образом, 24-летний канадец отметился голом в четвёртой игре подряд. Это лучший результат в истории «Джетс» среди игроков, проводивших первый сезон в «Виннипеге». В истории франшизы единственным игроком, кому удавалась более длинная голевая серия, был россиянин Максим Афиногенов (пять матчей в сезоне-2009/2010 за «Атланту Трэшерз»).

Всего на счету Виларди в нынешнем сезоне 13 (6+7) очков в 13 матчах.

«Виннипег» набрал 41 очко и занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче 23 декабря «Джетс» примут дома «Бостон Брюинз».