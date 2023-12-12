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Форвард Кайл Коннор выбыл на два месяца, он — четвёртый снайпер сезона НХЛ

Нападающий «Виннипег Джетс» Кайл Коннор предварительно выбыл на срок от шести до восьми недель, сообщает журналист Майк Макинтайр на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter). Отмечается, что срок может измениться после дополнительного обследования игрока.

Напомним, 27-летний форвард получил травму в матче с «Анахайм Дакс» (4:2). На старте второго периода игры занимающий четвёртое место в снайперской гонке НХЛ американский нападающий получил травму нижней части тела в результате удара коленом от нападающего «уток» Райана Строума.

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Коннор принял участие в 26 матчах, в которых забросил 17 шайб и сделал 11 результативных передач, набрав в общей сложности 28 очков.

В следующем матче «Виннипег Джетс» сыграет в гостях с «Сан-Хосе Шаркс» 13 декабря.