Назаров — о дебюте Мирошниченко за «Вашингтон»: хорошо, что в НХЛ для нас не всё потеряно

Известный тренер Андрей Назаров оценил дебют в НХЛ нападающего «Вашингтона» Ивана Мирошниченко в матче с «Айлендерс» (3:2 ОТ). Результативными действиями в своей первой игре в лиге молодому форварду отметиться не удалось. Он закончил матч с показателем «0», сделал три хита, нанёс два броска и провёл на льду в общей сложности 10.14.

«В «Вашингтоне» дали шанс русскому парню, который победил злой недуг. Приятно смотреть и на то, как Александр Овечкин помогает Ивану и всячески опекает его. Хорошо, что в североамериканской лиге для нас не всё потеряно, до тех пор пока люди будут так относиться к русским парням из далёкой глубинки. Иван родился в Уссурийске, на Дальнем Востоке, пережил сложные для себя времена и, безусловно, заслужил сыграть в НХЛ», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.