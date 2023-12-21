«Есть пара вещей, которые мне особенно запомнились». Карбери — о дебюте Мирошниченко в НХЛ

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался об игре 19-летнего российского нападающего клуба Ивана Мирошниченко в сегодняшнем матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:2 ОТ), который стал для последнего дебютным в НХЛ.

«Мне понравилась его игра. Есть пара вещей, которые мне особенно запомнились: его бросок…, и в конце игры был момент, когда счёт был 2:2, и ему пришлось защищаться, что не всегда бывает простым для вингеров, но он справился», — приводит слова Карбери журналист The Athletic Тарик Эль-Башир в социальных сетях.

Результативными действиями в своей первой игре в лиге молодому форварду отметиться не удалось. Он закончил матч с показателем «0», сделал три хита, нанёс два броска и провёл на льду в общей сложности 10.14.