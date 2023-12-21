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«Есть пара вещей, которые мне особенно запомнились». Карбери — о дебюте Мирошниченко в НХЛ

«Есть пара вещей, которые мне особенно запомнились». Карбери — о дебюте Мирошниченко в НХЛ
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался об игре 19-летнего российского нападающего клуба Ивана Мирошниченко в сегодняшнем матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:2 ОТ), который стал для последнего дебютным в НХЛ.

«Мне понравилась его игра. Есть пара вещей, которые мне особенно запомнились: его бросок…, и в конце игры был момент, когда счёт был 2:2, и ему пришлось защищаться, что не всегда бывает простым для вингеров, но он справился», — приводит слова Карбери журналист The Athletic Тарик Эль-Башир в социальных сетях.

Результативными действиями в своей первой игре в лиге молодому форварду отметиться не удалось. Он закончил матч с показателем «0», сделал три хита, нанёс два броска и провёл на льду в общей сложности 10.14.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 декабря 2023, четверг. 03:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Лапьер (Протас) – 09:56     1:1 Фэшинг (Клаттербак) – 21:03     2:1 Эдмундсон (Манта, Лапьер) – 33:12     2:2 Ли – 52:02     3:2 Строум – 61:41 (pp)    
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