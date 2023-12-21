«Есть пара вещей, которые мне особенно запомнились». Карбери — о дебюте Мирошниченко в НХЛ
Поделиться
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался об игре 19-летнего российского нападающего клуба Ивана Мирошниченко в сегодняшнем матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:2 ОТ), который стал для последнего дебютным в НХЛ.
«Мне понравилась его игра. Есть пара вещей, которые мне особенно запомнились: его бросок…, и в конце игры был момент, когда счёт был 2:2, и ему пришлось защищаться, что не всегда бывает простым для вингеров, но он справился», — приводит слова Карбери журналист The Athletic Тарик Эль-Башир в социальных сетях.
Результативными действиями в своей первой игре в лиге молодому форварду отметиться не удалось. Он закончил матч с показателем «0», сделал три хита, нанёс два броска и провёл на льду в общей сложности 10.14.
НХЛ - регулярный чемпионат
21 декабря 2023, четверг. 03:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Лапьер (Протас) – 09:56 1:1 Фэшинг (Клаттербак) – 21:03 2:1 Эдмундсон (Манта, Лапьер) – 33:12 2:2 Ли – 52:02 3:2 Строум – 61:41 (pp)
Комментарии
- 21 декабря 2023
-
08:44
-
08:40
-
08:30
-
08:20
-
08:10
-
08:06
-
07:50
-
07:36
-
07:29
-
07:11
-
07:01
-
06:42
-
06:26
-
06:15
-
06:07
-
06:05
-
05:43
-
05:20
-
03:57
-
03:12
-
02:17
-
00:00
- 20 декабря 2023
-
23:45
-
23:35
-
23:10
-
23:00
-
22:36
-
22:10
-
21:45
-
21:25
-
21:00
-
20:45
-
20:20
-
20:15
-
19:40
Партнерский контент