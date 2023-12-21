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Нападающий «Авангарда» Буше первым в сезоне забил 30 голов

Нападающий «Авангарда» Буше первым в сезоне забил 30 голов
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В Омске закончился очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Авангард» принимал ХК «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 8:3.

Форвард омского клуба 30-летний Рид Буше в матче забросил две шайбы и отдал три результативные передачи. Таким образом американский нападающий первым в сезоне-2023/2024 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги забросил 30 шайб.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Всего на счету Буше в текущем сезоне 38 матчей, в которых он забросил 30 шайб и отдал 22 результативные передачи.

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