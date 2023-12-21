Артюхин рассказал, что самое важное для игрока в первый сезон в НХЛ

Бывший нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Евгений Артюхин оценил дебют российского нападающего Ивана Мирошниченко за «Вашингтон Кэпиталз» и ответил на вопрос, что самое важное для игрока в первый сезон в НХЛ.

«В первом матче Мирошниченко получил не так много игрового времени. Может быть, он чуть волновался, была скованность, хотел показать себя с лучшей стороны.

Мирошниченко повезло, что в «Вашингтоне» играют Овечкин и другие россияне? Это очень большая помощь. Наши ребята всегда поддержат и в игровых, и в бытовых моментах. Когда в команде такие авторитетные игроки в НХЛ, как Овечкин и Кузнецов, для него это только в плюс.

Что самое важное для игрока в первый сезон в НХЛ? Надо проявить, зарекомендовать себя, чтобы тренеры видели перспективу и рассчитывали на тебя. Важно с первого сезона показать, что ты готов играть в этой лиге и дорос до такого уровня», — цитирует Артюхина «РБ Спорт».

Напомним, результативными действиями в своей первой игре в лиге молодому форварду отметиться не удалось. Он закончил матч с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:2 ОТ) с нулевым показателем полезности, сделал три хита, нанёс два броска и провёл на льду в общей сложности 10.14. В нынешнем сезоне Мирошниченко принял участие в 27 матчах Американской хоккейной лиги, где забросил восемь шайб и отдал семь голевых передач.

В следующем матче «Вашингтон Кэпиталз» встретится в гостях с «Коламбус Блю Джекетс». Матч состоится 22 декабря, начало – в 3:00 мск.