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Форвард «Авангарда»: у «Сочи» не было шансов на победу, а мы могли забросить ещё больше

Форвард «Авангарда»: у «Сочи» не было шансов на победу, а мы могли забросить ещё больше
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Нападающий «Авангарда» Райан Спунер оценил разгромную домашнюю победу над «Сочи» (8:3).

«Много бросали по воротам, активно шли на ворота, здорово играли. В прошлом матче ни одной не забросили, сегодня восемь – такое в хоккее случается. Сегодня и отскоки были в нашу пользу, поэтому всё здорово. Конечно, глубина состава важна, особенно когда приближается время плей-офф. Да, был отрезок, когда только наше звено забивало голы, но в последнее время все ребята отличаются, и это действительно здорово.

Сложно выделить какой-то один гол сегодня, сложно даже припомнить все. Может, скажу про вторую шайбу в матче Рида Буше, там передача поперечная прошла и щелчок был классный.

«Сочи» не опускал рук сегодня, старался изменить ход матча, но мы полностью их закрыли, они часто отбрасывались. У них не было шансов на победу, а мы могли забросить ещё больше», — передаёт слова Спунера корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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