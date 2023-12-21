Гол и передача Артамонова помогли «Торпедо» одержать гостевую победу над «Северсталью»

В Череповце закончился очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Северсталь» принимала «Торпедо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.
На шестой минуте первого периода Владислав Фирстов с передач Никиты Артамонова и Арсения Варлакова открыл счёт в матче. На 18-й минуте периода Глеб Иванов с передач Михаила Ильина и Кирилла Пилипенко восстановил равенство в счёте.
На 14-й минуте второго периода Никита Артамонов с передачи Максима Летунова вновь вывел нижегородский клуб вперёд. Спустя минуту Деннис Ян с передач Олега Ли и Михаила Орлова сделал счёт 3:1.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В следующем матче «Северсталь» сыграет дома с «Адмиралом». «Торпедо» на своём льду примет СКА из Санкт-Петербурга.
- 21 декабря 2023
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