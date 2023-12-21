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Гол и передача Артамонова помогли «Торпедо» одержать гостевую победу над «Северсталью»

Гол и передача Артамонова помогли «Торпедо» одержать гостевую победу над «Северсталью»
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В Череповце закончился очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Северсталь» принимала «Торпедо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

На шестой минуте первого периода Владислав Фирстов с передач Никиты Артамонова и Арсения Варлакова открыл счёт в матче. На 18-й минуте периода Глеб Иванов с передач Михаила Ильина и Кирилла Пилипенко восстановил равенство в счёте.

На 14-й минуте второго периода Никита Артамонов с передачи Максима Летунова вновь вывел нижегородский клуб вперёд. Спустя минуту Деннис Ян с передач Олега Ли и Михаила Орлова сделал счёт 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 декабря 2023, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
1 : 3
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Фирстов (Артамонов, Варлаков) – 05:00 (5x5)     1:1 Иванов (Ильин, Пилипенко) – 17:04 (5x5)     1:2 Артамонов (Летунов) – 33:19 (5x5)     1:3 Ян (Ли, Орлов) – 34:38 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В следующем матче «Северсталь» сыграет дома с «Адмиралом». «Торпедо» на своём льду примет СКА из Санкт-Петербурга.

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