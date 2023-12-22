Эмоции Овечкина после гола в ворота «Коламбуса», прервавшего его антирекордную серию

38-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин эмоционально отреагировал на свою заброшенную шайбу в овертайме встречи с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2 ОТ), благодаря которой он прервал 14-матчевую безголевую серию.

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Отметим, что в прошедшей игре Овечкин отметился и результативной передачей. Таким образом, на его счету 20 (6+14) очков в 30 встречах нынешнего сезона НХЛ при показателе полезности «-6». Всего за карьеру в НХЛ Александр провёл 1376 матчей, совершив 1503 (827+626) результативных действия.

В следующем матче «Вашингтон» встретится на домашнем льду с «Тампа-Бэй Лайтнинг», за которую выступает лучший бомбардир текущего регулярного чемпионата Никита Кучеров. Встреча пройдёт в ночь на воскресенье, 24 декабря. Начало – 3:00 мск.