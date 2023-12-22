Буше: в России люди на дорогах ничего не стесняются. Просто едут туда, куда им нужно

Американский нападающий «Авангарда» Рид Буше высказался о бытовых условиях в Омске, ответив на вопрос о проблеме с языковым барьером.

«В плане быта у меня в Омске всё нормально, я давно освоился, да и ничего сверхъестественного нет. Много времени провожу в своей съёмной квартире, хожу в магазин – всё обычно и вполне удобно.

Да, языковой барьер существует. Я очень часто пользуюсь онлайн-переводчиком или объясняюсь на пальцах (смеётся). Не сказал бы, что есть успехи в изучении русского языка. Потому что летом, когда я уезжаю домой, я забываю больше, чем выучил во время сезона. И за все годы в КХЛ я освоил немного, особенно если говорить о том, что не касается хоккея.

Вожу машину в России и, конечно, стиль вождения отличается от того, что у меня дома. Здесь люди ничего не стесняются, они просто едут туда, куда им нужно, могут подрезать или ещё что-то (смеётся)», — сказал Буше в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полная версия интервью с Буше уже доступна на «Чемпионате»: