Тренер «Адмирала» Тамбиев сдержал обещание и предоставил исполнение буллита Горшкову

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев в победном матче с «Салаватом Юлаевым» (2:1 ОТ) сдержал обещание и предоставил исполнение буллита нападающему дальневосточного клуба Александру Горшкову. Форвард за две попытки реализовал один буллит.

Напомним, специалист после матча с «Амуром» (3:4 Б) 6 декабря в разговоре с журналистом пообещал выставить Горшкова на серию буллитов. Об этом Тамбиева попросил сам журналист.

«Назовите своего фаворита. Я поставлю, серьёзно. Горшков? Хорошо. Поставлю. Почему нет? Вы же болеете за „Адмирал“. Со стороны виднее», — заявил тогда Тамбиев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В следующей встрече регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Салават Юлаев» сыграет в Москве с ЦСКА. «Адмирал» следующую встречу проведёт в Череповце с местной «Северсталью».