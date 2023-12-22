Японский нападающий Ю Сато перешёл из «Торпедо» в «Дизель»

Японский нападающий Ю Сато продолжит карьеру в клубе ВХЛ «Дизель» (Пенза), сообщает пресс-служба нижегородского «Торпедо».

Первый японский хоккеист в истории КХЛ в дебютном сезоне провёл 41 игру за нижегородское «Торпедо», отметился пятью заброшенными шайбами и таким же количеством голевых передач. В нынешнем сезоне на счету Ю Сато пять сыгранных матчей без результативных очков с показателем полезности «-2».

В следующем матче регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Торпедо» на своём льду примет СКА из Санкт-Петербурга 23 декабря. Подопечные Игоря Ларионова набрали 53 очка и занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции.

Напомним, ранее главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов заявлял, что мечтал «сделать азиатскую тройку» в команде.