Тренер «Торпедо» Ларионов рассказал, какую мечту хочет осуществить в нижегородском клубе

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победный матч с «Динамо» (4:1) и рассказал о мечте создать в нижегородском клубе азиатскую тройку.

«Во-первых, всех с победой. Всех тех, кто переживал за нашу команду, особенно болельщиков. Наверное, журналистов. Ребят — с хорошей победой, хорошей игрой. Непростая игра, может быть, не совсем зрелищная. Команду «Динамо» отмечу за то, что они не отходят от своего плана, играют в том ключе, который для них присущ. Это ещё со времён, когда я играл в ЦСКА. В целом ребят — с сильной игрой, с двумя очками. В этом плане большое спасибо за наилучший подарок, который может получить тренер — два очка и хорошая игра от команды.

На выезде можно рассчитывать на присоединение Ли? Вы знаете, есть мечта… Как была «Русская пятёрка», сделать азиатскую тройку: Ли, Ян и Сато. Южно-корейско-японскую тройку, которая оставит свой след в нашей лиге. Хотя ребята русские, да, но корни корейско-японские, и они соседи по территории. Насколько мне известно, никто из них не поймёт, какое всё-таки море там: корейское или японское. Думаю, что мы увидим этих ребят.

Олег Ли — я только с ним познакомился, завтра будет день тренироваться. Думаю, что мы каким-то образом это сделаем, потому что хоккей — это мир, хоккей объединяет людей, и всё остальное становится второстепенным, когда люди получают удовольствие, когда люди с улыбками, когда играют люди разных национальностей, разных бэкграундов — корейский, японский, неважно, каких именно… А главное, что у нас коллектив, который друг друга поддерживает, ребята стараются играть друг для друга, поэтому мы рады, что у нас есть такая возможность — привлекать людей. Опытный парень, мы знаем, как его использовать, и надеемся, что этот обмен пойдёт на пользу ему и нашей команде. Чтобы у нас была глубина состава. Потому что нам нужен опыт, опыт не только в атаке, но и в обороне, а он человек, который отыграл большое количество матчей в КХЛ. Надеюсь, он поможет нам во второй части сезона», — цитирует Ларионова сайт «Торпедо».

В следующем матче «Торпедо» сыграет в Тольятти с местной «Ладой». «Динамо» встретится со «Спартаком» в московском дерби. Оба матча состоятся 5 декабря.