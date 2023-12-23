Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В РПЛ отреагировали на «Мишкопад», проведённый «Салаватом Юлаевым»

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги отреагировала на традиционную новогоднюю благотворительную акцию «Мишкопад», которая была проведена хоккейным «Салаватом Юлаевым» во время матча регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 с владивостокским «Адмиралом». Уфимская команда уступила со счётом 1:2 после серии буллитов.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Пресс-служба лиги поделилась записью об этом мероприятии с официального телеграм-канала «Салавата Юлаева» и прикрепила стикер логотипа РПЛ, который выражает уважение, хлопая в ладоши.

Благодаря этой акции уфимский клуб собрал более 4 млн рублей. Все средства пойдут на лечение детей со сложными заболеваниями.

В данный момент «Салават Юлаев» с 53 результативными баллами в активе находится на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции.