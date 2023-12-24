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«Витязь» прервал серию из шести поражений, одержав волевую победу над минским «Динамо»

«Витязь» прервал серию из шести поражений, одержав волевую победу над минским «Динамо»
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В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Витязь» принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:4, благодаря которой им удалось прервать свою серию из шести поражений.

Уже в первом периоде игроки «Витязя» вели с преимуществом в две шайбы благодаря голам Ивана Воробьёва и Ильи Аркалова. Однако затем гости сумели перевернуть ход игры и отправили четыре шайбы подряд в ворота «Витязя», которые защищал Максим Дорожко, — отличились Егор Бориков, Янни Калдис и Сергей Кузнецов (дубль). В заключительном периоде хозяева ответили тем же, поразив четыре раза кряду ворота Алексея Колосова, — забрасывали Александр Яремчук, Иван Воробьёв, оформивший дубль, Владислав Кара и Дерек Барак, поразивший пустые ворота и установивший окончательный счёт матча – 6:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 декабря 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
6 : 4
Динамо Мн
Минск
1:0 Воробьёв (Цицюра) – 00:35 (5x5)     2:0 Аркалов – 17:38 (5x5)     2:1 Бориков (Ковгореня, Смирнов) – 19:28 (5x5)     2:2 Калдис (Энас, Кодола) – 25:30 (5x4)     2:3 Кузнецов (Стась, Смирнов) – 26:45 (5x5)     2:4 Кузнецов (Стась, Хэмилтон) – 39:49 (5x5)     3:4 Яремчук – 41:34 (5x5)     4:4 Воробьёв – 54:56 (5x4)     5:4 Кара (Педан, Дарьин) – 55:39 (5x4)     6:4 Барак (Уилсон, Дарьин) – 59:09 (en)    
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