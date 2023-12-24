«Витязь» прервал серию из шести поражений, одержав волевую победу над минским «Динамо»

В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Витязь» принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:4, благодаря которой им удалось прервать свою серию из шести поражений.
Уже в первом периоде игроки «Витязя» вели с преимуществом в две шайбы благодаря голам Ивана Воробьёва и Ильи Аркалова. Однако затем гости сумели перевернуть ход игры и отправили четыре шайбы подряд в ворота «Витязя», которые защищал Максим Дорожко, — отличились Егор Бориков, Янни Калдис и Сергей Кузнецов (дубль). В заключительном периоде хозяева ответили тем же, поразив четыре раза кряду ворота Алексея Колосова, — забрасывали Александр Яремчук, Иван Воробьёв, оформивший дубль, Владислав Кара и Дерек Барак, поразивший пустые ворота и установивший окончательный счёт матча – 6:4.
- 24 декабря 2023
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