Гераськин рассказал об игре с «Металлургом» на фоне разговоров о его возможном обмене туда

25-летний российский нападающий «Авангарда» Игорь Гераськин после встречи регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» (2:3) высказался о возможном обмене в этот клуб, который тренирует Андрей Разин, под руководством которого он играл в «Северстали».

«Нет, никакого особого настроя на «Магнитку» не было из-за разговоров о моём переходе туда. Всё как обычно, в штатном режиме. Да, в первой половине первого периода нас переигрывали, будем разбираться, в чём дело было», — передаёт слова Гераськина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в нынешнем сезоне Гераськин принял участие в 41 матче за «Авангард» в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 15 (5+10) очков при показателе полезности «-3».