«Неприятно, когда такое случается». Форвард «Авангарда» — о результативной ошибке судей

Игорь Гераськин, нападающий «Авангарда», высказался о поражении в матче регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (2:3), а также рассказал о реакции омичей на ошибочное удаление его партнёра по команде Артёма Чмыхова, приведшее к пропущенной шайбе.

«В принципе, неплохо играли, но пропустили две шайбы в меньшинстве – это нам не свойственно. Ну и своё большинство только одно забили, так что игра в неравных составах многое решила сегодня. Как команда отреагировала на ошибочное удаление Чмыхова, приведшее к голу? Да это никак не повлияло на наш настрой, старались дальше играть в свой хоккей, отыграться. Но, конечно, неприятно, когда такие моменты в игре случаются», — передаёт слова Гераськина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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