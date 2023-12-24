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«Всё-таки сомнительное удаление». Кравец — об ошибке судей с удалением игрока «Авангарда»

«Всё-таки сомнительное удаление». Кравец — об ошибке судей с удалением игрока «Авангарда»
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Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец поделился мнением об игре 25-летнего нападающего Игоря Гераськина в матче с «Металлургом» (2:3), а также высказался о спорном эпизоде с удалением защитника Артёма Чмыхова, которое удалось реализовать соперникам.

«Гераськин? Мне кажется, что у него всегда есть стимул доказывать, что он хороший игрок. В принципе, к нему не было никаких претензий ни по работе, ни по отношению к делу. Рад, что он сегодня забил гол, это должно придать ему уверенности.

На камере, наверное, не очень хорошо было видно момент. Но кто был на площадке, сказали, что шайба коснулась игрока. Сложно говорить, судьям виднее, они так решили. Наверное, в такой игре такое удаление всё-таки сомнительное. Но здесь уже как есть», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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