Тамбиев: «Адмирал» не попадал с убойных позиций». «Северстали» сегодня больше повезло

Леонид Тамбиев, главный тренер «Адмирала», прокомментировал поражение дальневосточного клуба в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (1:3).

«Интересная игра, обоюдоострая. Я считаю, равная. Мы сегодня с убойных позиций не попадали в створ. Надо бережнее относиться к тем возможностям, которые создавали. А так, в принципе, ребята сегодня хорошо работали, хорошо отдавались. В принципе, во втором периоде мы немножко отдали инициативу, играли немного пассивно. В третьем периоде что у нас были шансы, что у «Северстали». Игра была равная, шла до ошибки, до гола. «Северстали» сегодня больше повезло», — приводит слова Тамбиева пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, «Северсталь», набрав 45 очков в 42 матчах, закрепилась на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции, «Адмирал» (35) остался предпоследним, 11-м, на Востоке.