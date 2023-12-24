Обозреватель Daily FaceOff — о Ковальчуке: не каждый день увидишь возвращение в 40 лет

Североамериканский журналист и обозреватель портала Daily FaceOff Стивен Эллис высказался о дебютной игре за московский «Спартак» 40-летнего нападающего Ильи Ковальчука, известного по выступлениям в НХЛ.

«Не каждый день увидишь, как игрок в возрасте 40 лет или старше возвращается на столь высокий профессиональный уровень. Я уже молчу, что на этой неделе дебютную игру в сезоне провёл и Яромир Ягр.

Кто следующий? Рэй Уитни? Олаф Колциг?» — гласит публикация Эллиса в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее Ковальчук не выходил на лёд два с половиной года после того, как приостановил карьеру в 2021 году, выиграв Кубок Гагарина с «Авангардом». В первой же игре за «Спартак» он отметился заброшенной шайбой в пустые ворота и сравнялся по этому показателю с рекордсменом КХЛ.