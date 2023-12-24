Учитывая, что Илья два с половиной года не играл в хоккей, выглядел он неплохо.

Ковальчук дебютировал за «Спартак» с гола! Но и «привёз» в свои ворота

Сегодня большое событие для всего российского хоккея. Как бы кто не относился к Илье Ковальчуку, как бы не подшучивал над его солидным по спортивным меркам возрастом, однако возвращение в большой хоккей 40-летнего мастера – это, безусловно, круто.

Илья Ковальчук приостановил карьеру в 2021 году, покинув «Авангард», в который перебрался после долгих лет выступлений за ХК СКА и клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Ковальчук является воспитанником московской команды. Последний раз он играл в КХЛ в сезоне-2020/2021 за омский «Авангард».

Примечательно, что Ковальчук является воспитанником «Спартака». По решению тренерского штаба его заявили во втором звене красно-белых в тройке с Максимом Цыплаковым и Андреем Локтионовым.

Болельщики на трибунах МСА «Лужники» встретили Илью если не овациями, то громкими аплодисментами. В первом периоде Ковальчук, учитывая специфику первой встречи, смотрелся очень неплохо: отметился опасным броском в большинстве, заработал на себе удаление, да и в целом не выглядел игроком, который два с половиной года находился вне льда.

В итоге в стартовой двадцатиминутке Ковальчук провёл на площадке шесть минут 19 секунд (восемь смен), в том числе минуту и 36 секунд в большинстве (две смены). Отличиться и набрать баллов за результативность не получилось, зато по разу это сделали Чайковски, Голдобин (28-й гол в сезоне) и Локтионов, забросивший 100-ю шайбу за карьеру в КХЛ. Главное, что уверенно выигрывала команда, а это значит, что дебют и Ильи однозначно получался.

Во втором отрезке встречи Филин сделал счёт 4:0, а вот затем Илья серьёзно ошибся. При этом гости забили в меньшинстве: Ковальчук потерял шайбу у чужой синей линии, Челиос сделал пас на ход Родевальду, который по левому борту убежал к воротам Николаева и спокойно переиграл голкипера. 71-й номер «Спартака» отыграл четыре минуты и 46 секунд (пять смен), включая полторы минуты на большинство, в котором и случился злополучный «привоз». Москвичи, кстати, худшая команда КХЛ по пропущенным в большинстве шайбам. Звоночек для тренеров.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В третьем периоде Цзян Фу забросил вторую шайбу «драконов», но здесь уже обошлось без ошибок со стороны Ковальчука. Ближе к концовке «2+2» за опасную игру высоко поднятой клюшкой выписали Зайцеву, однако хозяевам льда удалась отбиться.

Илья Ковальчук Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Куньлунь» при счёте 4:2 решил заменить Джереми Смита на шестого полевого хоккеиста, за что и поплатился. Почти что сразу зрители увидели первый гол Ковальчука за «Спартак» в КХЛ. Илья получил передачу от Локтионова у левого борта на синей линии и с неудобной руки отправил шайбу в пустые ворота.

Интересный факт: за «Авангард» Ковальчук дебютировал тоже в игре с «Куньлунем», 30 декабря 2020 года. Илья в том матче сразу забил, отличился он и на сей раз. Посмотрим, как опытный форвард красно-белых будет выглядеть дальше. Пока же, не считая «привоза», всё очень даже прилично.