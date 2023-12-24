Илья Ковальчук повторил рекорд КХЛ по количеству заброшенных шайб в пустые ворота

40-летний российский нападающий московского «Спартака» Илья Ковальчук, проведший свой первый матч в КХЛ с 2021 года, благодаря своему голу в пустые ворота в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (5:2) повторил рекорд лиги по таким заброшенным шайбам. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Лидеры КХЛ по голам в пустые ворота:

Илья Ковальчук – 14 голов в 408 матчах. Александр Радулов – 14 в 607. Сергей Плотников – 13 в 860. Вадим Шипачёв – 13 в 960. Егор Аверин – 12 в 807.

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Илья Ковальчук приостановил карьеру в 2021 году, покинув «Авангард», в который перебрался после долгих лет выступлений за ХК СКА и клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Ковальчук является воспитанником московской команды. Последний раз он играл в КХЛ в сезоне-2020/2021 за омский «Авангард».