Илья Ковальчук повторил рекорд КХЛ по количеству заброшенных шайб в пустые ворота

40-летний российский нападающий московского «Спартака» Илья Ковальчук, проведший свой первый матч в КХЛ с 2021 года, благодаря своему голу в пустые ворота в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (5:2) повторил рекорд лиги по таким заброшенным шайбам. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.
Лидеры КХЛ по голам в пустые ворота:
- Илья Ковальчук – 14 голов в 408 матчах.
- Александр Радулов – 14 в 607.
- Сергей Плотников – 13 в 860.
- Вадим Шипачёв – 13 в 960.
- Егор Аверин – 12 в 807.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Илья Ковальчук приостановил карьеру в 2021 году, покинув «Авангард», в который перебрался после долгих лет выступлений за ХК СКА и клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Ковальчук является воспитанником московской команды. Последний раз он играл в КХЛ в сезоне-2020/2021 за омский «Авангард».