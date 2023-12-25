Светлов: Кравец с Разиным опровергают миф о тренерах второго эшелона

Известный российский специалист Сергей Светлов высказался о работе главного тренера «Авангарда» Михаила Кравеца и работе главного тренера «Металлурга» Андрея Разина.

«Центральные матчи игровой недели? Назову два, оба из воскресенья – «Авангард» – «Металлург» и «Спартак» – «Куньлунь». Почему выделяю матч в Омске? Это был матч за первое место в Восточной конференции. И «Авангард», и «Металлург» в этом сезоне удивляют зрелой, стабильной игрой. Считаю, что по качеству хоккея это был лучший матч недели.

Оба клуба объединяет то, что тренеры получили кредит доверия и спокойно – насколько это возможно в профессиональном спорте – работают. Причем и Кравец, и Разин воспринимались раньше прессой как тренеры второго эшелона, потолок которых – выводить свои клубы в плей-офф.

На мой взгляд, Кравец с Разиным вот этот миф о тренерах второго эшелона опровергают. И доказывают, что часто работа «пожарного» и борьба за выживание, за последние путёвки в плей-офф во многом сложнее, чем работа в больших клубах, – цитирует Светлова Russia-Hockey.