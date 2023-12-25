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МЧМ по хоккею 2024 года: расписание матчей, когда финал

МЧМ по хоккею 2024 года: расписание матчей, когда финал
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Уже завтра, во вторник, 26 декабря, стартует 48-й турнир молодёжного чемпионата мира под эгидой ИИХФ, который примет Гётеборг (Швеция). Финал турнира запланирован на 5 января 2024 года.

В матче открытия сойдутся представители группы B – сборные Словакии и Чехии (начало – в 14:00 мск). Также в этот игровой день свой матч проведёт и прошлогодний победитель турнира – сборная Канады, которой будет противостоять Финляндия (начало – в 16:30 мск). Следом за ними сыграют США и Норвегия (начало – в 19:00 мск), а закроют программу первого игрового дня хозяева турнира – Швеция, в игре с Латвией (начало – в 21:30 мск).

Программа группового этапа будет окончена 31 декабря, а уже со 2 января 2024 года начинаются игры на выбывание (плей-офф).

Календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею – 2024 доступен на «Чемпионате».

Статистика МЧМ-2024.
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