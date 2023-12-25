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Федотов — в старте ЦСКА на матч с «Салаватом» после поражений от СКА и «Локомотива»

Федотов — в старте ЦСКА на матч с «Салаватом» после поражений от СКА и «Локомотива»
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Стали известны составы московского ЦСКА и уфимского «Салавата Юлаева» на встречу регулярного чемпионата КХЛ, которая состоится сегодня, в понедельник, 25 декабря, на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве. Начало матча – 19:30 мск.

Место в воротах армейцев вновь займёт 27-летний российский голкипер Иван Федотов, выходивший в старте на два предыдущих матча – со СКА (2:6) и «Локомотивом» (1:2 ОТ), в которых армейцы потерпели поражения.

Состав ЦСКА.

Состав ЦСКА.

Фото: Телеграм-канал ЦСКА.

Ворота «Салавата» будет защищать 28-летний российский вратарь Александр Самонов.

Состав «Салавата Юлаева».

Состав «Салавата Юлаева».

Фото: Телеграм-канал «Салавата Юлаева».

Напомним, московский ЦСКА, набрав 47 очков в 42 матчах, занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Салават» (53), уступивший в прошлом матче «Адмиралу» (1:2 Б), идёт третьим на Востоке.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2023, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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