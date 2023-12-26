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«Авангард» во второй раз в сезоне обыграл «Сибирь» в принципиальном дерби

«Авангард» во второй раз в сезоне обыграл «Сибирь» в принципиальном дерби
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В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и «Авангардом». Победу в принципиальном противостоянии одержали омские хоккеисты со счетом 3:2 в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 декабря 2023, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 3
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Дубакин (Аланов, Климович) – 07:47 (5x4)     1:1 Спунер (Буше) – 13:02 (5x5)     2:1 Андреофф (Белоусов, Бутузов) – 38:00 (5x4)     2:2 Холодилин (Шарипзянов) – 38:11 (5x5)     2:3 Буше (Спунер) – 61:13 (4x3)    

Счёт в матче на восьмой минуте в большинстве открыл форвард «Сибири» Сергей Дубакин, которому ассистировали Егор Аланов и Иван Климович. «Авангарду» удалось отыграться через несколько минут благодаря голу Райана Спунера с передачи Рида Буше. В концовке второго периоде команды обменялись заброшенными шайбами. За «Сибирь» отличился Энди Андреофф с передач Георгия Белоусова и Владимира Бутузова, «Авангард» быстро ответил голом Никиты Холодилина с паса Дамира Шарипзянова. Победу «Авангарду» в овертайме принёс точный бросок Рида Буше.

«Авангард» во второй раз в сезоне обыграл «Сибирь» в принципиальном дерби. Счёт в сезонной серии 2:1 в пользу омичей. Заключительный матч между командами в сезоне пройдёт 11 февраля в Омске.

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