Лучший бомбардир «Авангарда» в сезоне Ткачёв пропустит дерби с «Сибирью»

Лучший бомбардир «Авангарда» в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Владимир Ткачёв пропустит дерби с «Сибирью» из-за болезни, сообщает пресс-служба омичей.

«Владимир Ткачёв приболел, не паникуйте!» — сказано в сообщении клуба.

В нынешнем сезоне 28-летний форвард сыграл 41 игру, где забросил 15 шайб и отдал 42 результативные передачи, набрав в общей сложности 57 очков.

Напомним, «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию встречи. Матч пройдёт сегодня, 26 декабря, в Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена». Начало игры — в 15:30 мск.

Омский клуб с 57 результативными баллами в активе находится на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» с 47 очками располагается на восьмой строчке Востока.