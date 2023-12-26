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Лучший бомбардир «Авангарда» в сезоне Ткачёв пропустит дерби с «Сибирью»

Лучший бомбардир «Авангарда» в сезоне Ткачёв пропустит дерби с «Сибирью»
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Лучший бомбардир «Авангарда» в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Владимир Ткачёв пропустит дерби с «Сибирью» из-за болезни, сообщает пресс-служба омичей.

«Владимир Ткачёв приболел, не паникуйте!» — сказано в сообщении клуба.

В нынешнем сезоне 28-летний форвард сыграл 41 игру, где забросил 15 шайб и отдал 42 результативные передачи, набрав в общей сложности 57 очков.

Напомним, «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию встречи. Матч пройдёт сегодня, 26 декабря, в Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена». Начало игры — в 15:30 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 декабря 2023, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Перерыв
1 : 1
Авангард
Омск
1:0 Дубакин (Аланов, Климович) – 07:47 (5x4)     1:1 Спунер (Буше) – 13:02 (5x5)    

Омский клуб с 57 результативными баллами в активе находится на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» с 47 очками располагается на восьмой строчке Востока.

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