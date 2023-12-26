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«Торпедо» впервые в сезоне обыграло «Спартак», несмотря на гол Ильи Ковальчука

«Торпедо» впервые в сезоне обыграло «Спартак», несмотря на гол Ильи Ковальчука
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В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и «Спартаком». Победу в упорной борьбе одержали нижегородцы со счётом 2:1 по буллитам.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 декабря 2023, вторник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 1
Б
Спартак
Москва
1:0 Орлов (Гончарук, Атанасов) – 08:04 (5x5)     1:1 Ковальчук (Локтионов) – 16:37 (5x5)     2:1 Атанасов – 65:00    

На девятой минуте матча счёт открыл хоккеист «Торпедо» Михаил Орлов, которому ассистировали Сергей Гончарук и Василий Атанасов. В концовке первого периода счёт сравнял нападающий «Спартака» Илья Ковальчук, для которого эта шайба стала второй в составе красно-белых. 40-летнему форварду ассистировал Андрей Локтионов. Несмотря на большое количество опасных моментов, шайб в основное время и в овертайме больше забито не было. Решающий буллит на счету Василия Атанасова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Отметим, что в матче не принимал участия один из лидеров «Торпедо» Николай Коваленко, помещённый в список травмированных. После четырёх игр между командами в нынешнем сезоне «Спартак» впереди со счётом 3-1.

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