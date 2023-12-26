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Илья Ковальчук забил второй гол за «Спартак» в матче с «Торпедо»

Илья Ковальчук забил второй гол за «Спартак» в матче с «Торпедо»
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В Нижнем новгороде на стадионе «Нагорный» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Контанентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и «Спартаком». После первого периода счёт 1:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 декабря 2023, вторник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Перерыв
1 : 1
Спартак
Москва
1:0 Орлов (Гончарук, Атанасов) – 08:04 (5x5)     1:1 Ковальчук (Локтионов) – 16:37 (5x5)    

В конце первого периода гол забил нападающий «Спартака» Илья Ковальчук. Это вторая шайба 40-летнего форварда за красно-белых.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Ковальчук в дебютном матче с «Куньлунем» провёл на площадке 14 минут 33 секунды и нанёс по воротам соперника три броска, после одного из которых шайба оказалась в сетке пустых ворот в концовке встречи.

В нынешнем регулярном сезоне Фонбет Чемпионате Континентальной хоккейной лиги подопечные Игоря Ларионова сыграли 43 матча, в которых одержали 26 побед. С 55 результативными баллами в активе «Торпедо» находится на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции.

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