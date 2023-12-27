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Главный тренер «Торпедо»: Анисимов одобрил Ларионову специальный визор и никому не сказал

Главный тренер «Торпедо»: Анисимов одобрил Ларионову специальный визор и никому не сказал
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (2:1 Б) объяснил ситуацию с визором, с которым играл его сын Игорь Ларионов-младший.

«Ларионов-младший дважды менял визор, потому что он у него специальный — разрешённый после сотрясений в НХЛ. Месяц назад мы отправили письмо Анисимову (главному арбитру КХЛ Алексею Анисимову. — Прим. «Чемпионата»), что это вынужденная мера по медицинским показаниям, и оно было им одобрено. Но почему-то он об этом никому не сказал.

Судьи не могли до него сегодня дозвониться. Хорошо, что по ходу второго периода судьям поступил звонок, они подъехали, извинились и сказали, что всё нормально», – приводит слова Ларионова официальный сайт КХЛ.

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