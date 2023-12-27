Ларионов рассказал, что происходило с Кульбаковым в конце матча со «Спартаком»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (2:1 Б), а также рассказал, что происходило в концовке встречи с голкипером Иваном Кульбаковым, который испытывал очевидный дискомфорт.

«Некоторые журналисты пожаловались, что было мало голов. Но мы можем сослаться на выдающуюся игру вратарей. В первом перерыве сделали коррективы и со второго заиграли по-другому. Стали более агрессивными, стало больше быстрых передач, которые разрезали агрессивное давление «Спартака».

У Кульбакова были сложности в связи с обезвоживанием организма, но он проявил характер и держал команду в игре. Приятно, что Орлов делает ту работу, которая для него не характерна — забивает голы с пятака. Я у него уточню, где он это взял. Строгий игрок обороны, который много не выдумывает, но его редкие рейды к воротам соперника завершаются успехом», — высказался Ларионов на пресс-конференции.