МЧМ по хоккею 2024 года: расписание матчей 27 декабря

Сегодня, во среду, 27 декабря, в шведском Гётеборге продолжится 48-й турнир под эгидой Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) – молодёжный чемпионат мира – 2024.

Во второй день будет сыграно четыре матча.

Откроется игровой день встречей между молодёжными сборными Словакии и Швейцарии. Матч на стадионе «Фрёлундаборг» стартует в 14:00 мск.

В следующей встрече сразятся молодёжные сборные Финляндии и Германии. Матч будет сыгран на арене «Скандинавиум» в 16:30 мск.

В третьей игре встретятся молодёжные сборные Норвегии и Чехии. Игра начнётся в 19:00 мск.

В заключительном матче дня на арене «Скандинавиум» сыграют молодёжные сборные Латвии и Канады. Начало игры — в 21:30 мск.

Напомним, этот турнир пропускает сборная России в третий раз подряд.