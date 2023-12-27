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МЧМ по хоккею 2024 года: расписание матчей 27 декабря

МЧМ по хоккею 2024 года: расписание матчей 27 декабря
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Сегодня, во среду, 27 декабря, в шведском Гётеборге продолжится 48-й турнир под эгидой Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) – молодёжный чемпионат мира – 2024.

Во второй день будет сыграно четыре матча.

Откроется игровой день встречей между молодёжными сборными Словакии и Швейцарии. Матч на стадионе «Фрёлундаборг» стартует в 14:00 мск.

U20 ЧМ-2024 . Группа B
27 декабря 2023, среда. 14:00 МСК
Словакия U20
Не начался
Швейцария U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В следующей встрече сразятся молодёжные сборные Финляндии и Германии. Матч будет сыгран на арене «Скандинавиум» в 16:30 мск.

U20 ЧМ-2024 . Группа A
27 декабря 2023, среда. 16:30 МСК
Финляндия U20
Не начался
Германия U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В третьей игре встретятся молодёжные сборные Норвегии и Чехии. Игра начнётся в 19:00 мск.

U20 ЧМ-2024 . Группа B
27 декабря 2023, среда. 19:00 МСК
Норвегия U20
Не начался
Чехия U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В заключительном матче дня на арене «Скандинавиум» сыграют молодёжные сборные Латвии и Канады. Начало игры — в 21:30 мск.

U20 ЧМ-2024 . Группа A
27 декабря 2023, среда. 21:30 МСК
Латвия U20
Не начался
Канада U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, этот турнир пропускает сборная России в третий раз подряд.

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