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В КХЛ в ближайшее время состоится крупный трёхсторонний обмен

В КХЛ в ближайшее время состоится крупный трёхсторонний обмен
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Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы нападающих «Авангарда» Игоря Гераськина и «Металлурга» Семёна Кошелева, рассказал о крупном трёхстороннем обмене. Ожидается, что в Омск напрямую из «Ак Барса» отправится форвард казанцев Дамир Жафяров. Из «Авангарда» в «Металлург» – нападающий Игорь Гераськин, а из «Магнитки» в Казань – нападающий Семён Кошелев.

«Похоже, что этот обмен состоится», — заявил Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

29-летний Жафяров в этом сезоне сыграл 16 матчей, которых набрал 2 (1+1) очка. На счету 25-летнего Гераськина 15 (5+10) очков в 42 встречах. 27-летний Кошелев записал на свой счёт 14 (4+10) очков в 34 играх.

Напомним, ранее нападающие «Ак Барса» Дамир Жафяров и защитник Никита Евсеев подали иски в КХЛ с требованием разорвать их контракты по причине «спортивной дискриминации».

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