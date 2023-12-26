Прохоркин возвращается в «Авангард»? Первый мощный обмен дедлайна КХЛ, LIVE

27 декабря в полночь по московскому времени в КХЛ закроется трансферное окно. После этого клубы уже не смогут проводить сделки и подписывать новичков, таким образом, сформируется и зафиксируется состав команд на финальную часть сезона.
В последние годы дедлайны в КХЛ не радовали большим количеством новостей, не говоря уже про яркие и неожиданные переходы. Но в этот раз есть надежда, что «Юрьев день» окажется интересным, так как в лиге хватает любопытных сюжетов, где ещё не наступила развязка.
«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию дедлайна КХЛ, из которой вы узнаете всё о движениях на трансферном рынке в ближайшие два дня.
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«Сибирь» и «Авангард» согласовывают обмен Николая Прохоркина
Новость с пометкой «молния»! «Авангард» и «Сибирь» работают над обменом Николая Прохоркина в омский клуб. Об этом обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву сообщил агент хоккеиста Шуми Бабаев.
Кстати, сегодня «Сибирь» и «Авангард» сыграют между собой в Новосибирске. «Ястребы» заберут Прохоркина с собой?
Ещё одна интрига — будет ли усиление ЦСКА перед дедлайном? Армейцы ужасно выглядят в последнее время, и свежая кровь им необходима. Разговоры о якобы возможной «краже» Александра Хмелевского и Александра Самонова из «Салавата» по линии спонсора вроде бы были обрублены официальным рупором ЦСКА. Но с каждым новым поражением вероятность дерзких шагов со стороны руководства армейцев вполне может увеличиться, не правда ли?
Особенно это касается укрепления вратарской позиции. Иван Федотов вдрызг проваливает сезон, молодой Дмитрий Гамзин получает минимум игрового времени, а Александра Шарыченкова уже нет в клубе. Неужели ЦСКА пойдёт в плей-офф, не попытавшись решить огромную проблему с последним рубежом?
Но есть и другие интриги. Так, гендиректор «Авангарда» Герман Чистяков на днях анонсировал подписание омским клубом нападающего-иностранца. Очевидно, если сделка не сорвётся, то объявят о ней «ястребы» уже в ближайшее время. Любопытно, что инсайдеры КХЛ не спешат называть какие-то фамилии, хотя кое-какая информация просачивается. Так кто же этот «фактурный нападающий с богатым опытом игры в АХЛ, НХЛ и за свою национальную сборную»?
Список хоккеистов, у которых есть высокие шансы сменить клуб до дедлайна, мы подготовили в нашем материале.
Добрый день, уважаемые читатели «Чемпионата»! Начинаем нашу онлайн-трансляцию последних часов работы трансферного рынка КХЛ. Ждёт ли нас что-то интересное?