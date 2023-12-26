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Онлайн-трансляция закрытия трансферного окна в КХЛ, главные сделки и переходы, кто куда перешёл в дедлайн, инсайды

Прохоркин возвращается в «Авангард»? Первый мощный обмен дедлайна КХЛ, LIVE
Лев Лукин
Дедлайн КХЛ, LIVE
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Всё о последних днях работы трансферного рынка в лиге.

27 декабря в полночь по московскому времени в КХЛ закроется трансферное окно. После этого клубы уже не смогут проводить сделки и подписывать новичков, таким образом, сформируется и зафиксируется состав команд на финальную часть сезона.

В последние годы дедлайны в КХЛ не радовали большим количеством новостей, не говоря уже про яркие и неожиданные переходы. Но в этот раз есть надежда, что «Юрьев день» окажется интересным, так как в лиге хватает любопытных сюжетов, где ещё не наступила развязка.

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«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию дедлайна КХЛ, из которой вы узнаете всё о движениях на трансферном рынке в ближайшие два дня.

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

«Сибирь» и «Авангард» согласовывают обмен Николая Прохоркина
Live Лев Лукин

«Сибирь» и «Авангард» согласовывают обмен Николая Прохоркина

Новость с пометкой «молния»! «Авангард» и «Сибирь» работают над обменом Николая Прохоркина в омский клуб. Об этом обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву сообщил агент хоккеиста Шуми Бабаев.

Кстати, сегодня «Сибирь» и «Авангард» сыграют между собой в Новосибирске. «Ястребы» заберут Прохоркина с собой?

11:32 Лев Лукин

Ещё одна интрига — будет ли усиление ЦСКА перед дедлайном? Армейцы ужасно выглядят в последнее время, и свежая кровь им необходима. Разговоры о якобы возможной «краже» Александра Хмелевского и Александра Самонова из «Салавата» по линии спонсора вроде бы были обрублены официальным рупором ЦСКА. Но с каждым новым поражением вероятность дерзких шагов со стороны руководства армейцев вполне может увеличиться, не правда ли?

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Особенно это касается укрепления вратарской позиции. Иван Федотов вдрызг проваливает сезон, молодой Дмитрий Гамзин получает минимум игрового времени, а Александра Шарыченкова уже нет в клубе. Неужели ЦСКА пойдёт в плей-офф, не попытавшись решить огромную проблему с последним рубежом?

11:27 Лев Лукин

Но есть и другие интриги. Так, гендиректор «Авангарда» Герман Чистяков на днях анонсировал подписание омским клубом нападающего-иностранца. Очевидно, если сделка не сорвётся, то объявят о ней «ястребы» уже в ближайшее время. Любопытно, что инсайдеры КХЛ не спешат называть какие-то фамилии, хотя кое-какая информация просачивается. Так кто же этот «фактурный нападающий с богатым опытом игры в АХЛ, НХЛ и за свою национальную сборную»?

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11:24 Лев Лукин

Список хоккеистов, у которых есть высокие шансы сменить клуб до дедлайна, мы подготовили в нашем материале.

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Добрый день, уважаемые читатели «Чемпионата»! Начинаем нашу онлайн-трансляцию последних часов работы трансферного рынка КХЛ. Ждёт ли нас что-то интересное?

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