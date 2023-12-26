Прохоркин возвращается в «Авангард»? Первый мощный обмен дедлайна КХЛ, LIVE

27 декабря в полночь по московскому времени в КХЛ закроется трансферное окно. После этого клубы уже не смогут проводить сделки и подписывать новичков, таким образом, сформируется и зафиксируется состав команд на финальную часть сезона.

В последние годы дедлайны в КХЛ не радовали большим количеством новостей, не говоря уже про яркие и неожиданные переходы. Но в этот раз есть надежда, что «Юрьев день» окажется интересным, так как в лиге хватает любопытных сюжетов, где ещё не наступила развязка.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию дедлайна КХЛ, из которой вы узнаете всё о движениях на трансферном рынке в ближайшие два дня.

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