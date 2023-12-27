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Минское «Динамо» взяло в аренду у «Северстали» защитника Павла Денисова

Минское «Динамо» взяло в аренду у «Северстали» защитника Павла Денисова
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Минское «Динамо» взяло в аренду у «Северстали» защитника Павла Денисова, сообщает пресс-служба КХЛ.

В текущем сезоне Денисов провёл за череповецкий клуб семь матчей, в которых забросил две шайбы с отрицательным показателем полезности «-1».

В прошлом сезоне-2022/2023 22-летний игрок обороны провёл за «Северсталь» в регулярке и плей-офф 63 игры, в которых отметился тремя заброшенными шайбами и отдал девять результативных передач, набрав в общей сложности 12 очков.

Помимо череповецкого клуба, белорусский защитник выступал за минское «Динамо». Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Павел сыграл 133 встречи, в которых набрал 16 (6+10) результативных баллов.

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