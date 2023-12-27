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«Не раздумывали ни секунды». Генменеджер «Трактора» — о новом контракте с Шабановым

«Не раздумывали ни секунды». Генменеджер «Трактора» — о новом контракте с Шабановым
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Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков оценил продление контракта с нападающим Максимом Шабановым.

«Продление соглашения с Максимом Шабановым — это наше важнейшее совместное решение в нынешнем сезоне. На сегодняшний день нападающий является лидером команды и одним из самых ярких хоккеистов КХЛ, который имеет неограниченный потенциал. На Максима, как принято говорить, ходят болельщики, поэтому, со своей стороны, делая ему предложение, мы не раздумывали ни секунды. Рады, что переговоры получились продуктивными и Шабанов продолжит радовать всех, кто переживает за «Трактор», ещё как минимум полтора года», — цитирует Волкова пресс-служба челябинского клуба.

В нынешнем сезоне Шабанов провёл 44 игры, в которых набрал 38 (18+20) очков.

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