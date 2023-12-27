«Трактор» обменял защитника Мэдисона Боуи в «Торпедо» на денежную компенсацию, сообщает пресс-служба КХЛ.

В текущем сезоне на счету 28-летнего канадского игрока обороны 22 матча за челябинский клуб, в которых Боуи забросил две шайбы и отдал пять результативных передач с показателем полезности «-1». Примечательно, что текущий сезон защитник начинал в минском «Динамо», где за восемь матчей отметился двумя результативными передачами с показателем полезности «0».

28-летний Мэдисон Боуи проводит дебютный сезон в КХЛ. После восьми игр в составе минчан в активе защитника две результативные передачи, пять силовых приёмов и 12 блокированных бросков. Ранее канадец выступал в Северной Америке. В его активе золото юниорского и молодёжного чемпионата мира. В 2018 году в составе «Вашингтон Кэпиталз» Боуи стал обладателем Кубка Стэнли.