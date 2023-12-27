СКА в четвёртый раз в сезоне обыграл ЦСКА благодаря «сухарю» Никиты Серебрякова

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» состоялся матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА в армейском дерби принимал СКА. Победу в упорном матче одержали петербургские армейцы со счётом 2:0.

Долго время команды не могли открыть счёт. Лишь в концовке второго периода петербуржцам удалась контратака, в которой на острие оказался нападающий Иван Зинченко, которому ассистировали Михаил Воробьёв и Александр Никишин. Московские армейцы в концовке третьего периода в попытке отыграться заменили вратаря на шестого полевого игрока, но лишь пропустили шайбу в пустые ворота. Голом отметился капитан СКА Александр Никишин. Ворота команд защищали голкиперы Никита Серебряков, оформивший «сухарь», и Дмитрий Гамзин.

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СКА в четвёртый раз в сезоне обыграл ЦСКА. Следующая встреча между командами состоится 26 января в Санкт-Петербурге.