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Ротенберг представил постер к последнему матчу СКА в году в стиле сериала «Слово пацана»

Ротенберг представил постер к последнему матчу СКА в году в стиле сериала «Слово пацана»
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Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг пригласил зрителей на последний домашний матч армейского клуба в 2023 году, представив постер в стиле сериала «Слово пацана».

«Проводим 2023-й все вместе! 30 декабря мы устроим настоящий праздник на льду и на трибунах, ведь заключительный матч уходящего года во всей лиге сыграет именно СКА, и он будет для нас домашним! Перед Новым годом мы готовим множество сюрпризов.

Ждём всех на игре против «Автомобилиста» – сделаем всё, чтобы порадовать вас своей игрой. Спасибо всем за поддержку в 2023-м и до встречаемся в «Ледовом» в субботу! С наступающим!» — гласит публикация Романа Ротенберга в телеграм-канале.

Напомним, встреча между СКА и «Автомобилистом» состоится в субботу, 30 декабря. Начало – в 17:30 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2023, суббота. 17:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
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Кто победит в основное время?
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