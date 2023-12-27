«Как вернуться в «Слово пацана», только это жизнь». Р. Ротенберг — об арене «Торпедо»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг отметил отличный лёд на «ЦСКА-Арене» и сравнил его со льдом в нижегородском дворце спорта «Нагорный».

«Всех с наступающим! Желаю всем здоровья и всё хорошее, что можно забрать, забирать из 2023-го в 2024-й. Благодарность болельщикам и журналистам, сегодня полные трибуны. Такой хоккей нам нужен! Большая честь играть здесь, в Москве. Здесь отличный лёд, отличная арена, это тоже очень важно.

Мы недавно играли в Нижнем Новгороде, всё познаётся в сравнении! Когда борт ломается, шайба скачет. Это примерно как вернуться в сериал «Слово пацана». Это не сериал, а настоящая жизнь, всё как в 80-е. Но дай бог, там скоро арена построится, и у нас в КХЛ будет совсем другой уровень хоккея. Всё зависит от инфраструктуры – качество льда, бортов, арены, как здесь, в Москве. Ребята заслуживают играть на таких аренах – меньше травматизма, яркий хоккей, больше болельщиков, выше рейтинги – все в плюсе. Будем работать в унисон, чтобы всегда так было. Мы идём в правильном направлении все вместе», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.