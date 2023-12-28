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Канадский форвард «Барыса» Камара отличился в пятой игре кряду, поразив ворота «Авангарда»

Канадский форвард «Барыса» Камара отличился в пятой игре кряду, поразив ворота «Авангарда»
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В Астане (Казахстан) на стадионе «Барыс-Арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата КХЛ, в которой «Барыс» принимает омский «Авангард». Идёт третий период, хозяева ведут – 5:0.

В этой игре 30-летний канадский форвард «Барыса» Энтони Камара, пополнивший состав казахстанского клуба, перейдя из «Нефтехимика», продлил свою голевую серию до пяти матчей. Он поразил ворота Андрея Мишурова на старте третьего периода, сделав счёт 3:0. В прошлых матчах он отличился с «Сибирью» (1:5), «Салаватом Юлаевым» (4:5), «Нефтехимиком» (2:3) и «Сочи» (3:2 ОТ).

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В нынешнем сезоне КХЛ Камара проводит свой 37-й матч, в которых ему удалось набрать 16 (9+7) очков при показателе полезности «-10».

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