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«Как таковой новой тактики нет». Нападающий «Барыса» — о смене тренеров в клубе

«Как таковой новой тактики нет». Нападающий «Барыса» — о смене тренеров в клубе
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Нападающий «Барыса» Аркадий Шестаков высказался о работе с новым исполняющим обязанности главного тренера клуба Олегом Болякиным.

«Все взрослые люди, понимают, ничего сложного, как таковой новой тактики нет, когда мы её выполняем на своих навыках, то проблемы создаём сопернику, а когда начинаем думать, куда бежать, кого брать на себя, начинаются проблемы. Я думаю, сейчас мы более или менее стали понимать и уже следующие игры начнём играть, как просит тренер, не думать и всё будет замечательно», — приводит слова Шестакова Sports.kz.

В этом сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Барыс» сыграл 42 матча, в которых набрал 31 очко и находится на последнем, 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей встрече казахстанский клуб сыграет в Астане с ХК «Сочи». Матч начнётся сегодня, 26 декабря, в 14:00 мск.

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