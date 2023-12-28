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«Локомотив» в ярком матче с восемью голами обыграл «Торпедо» Ларионова

«Локомотив» в ярком матче с восемью голами обыграл «Торпедо» Ларионова
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В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» состоялась встреча регулярного чемпионата КХЛ, в которой «Торпедо» принимало ярославский «Локомотив». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 5:3, которая стала для них четвёртой кряду.

К середине третьего периода железнодорожники громили подопечных Игоря Ларионова со счётом 5:0 – по разу отличились Андрей Сергеев, Никита Черепанов, Денис Алексеев, Ярослав Лихачёв и Степан Никулин.

Размочить счёт игрокам «Торпедо» удалось благодаря реализованному большинству нападающим Максимом Летуновым, уже через 20 секунд его поддержал Владислав Фирстов, забросив вторую шайбу хозяев в этой игре. Ещё через две минуты игроки «Торпедо» сократили отставание до двух шайб усилиями нападающего Никиты Шавина, однако на большее сподобиться подопечные Ларионова не смогли, уступив со счётом 3:5.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Статистика сезона КХЛ сезона-2023/2024.
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 декабря 2023, четверг. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 5
Локомотив
Ярославль
0:1 Сергеев (Шалунов, Берёзкин) – 11:17 (5x4)     0:2 Черепанов – 12:46 (5x5)     0:3 Алексеев (Иванов, Гернат) – 30:16 (5x4)     0:4 Лихачёв (Рафиков, Бут) – 33:37 (5x4)     0:5 Никулин (Лихачёв, Иванов) – 44:19 (5x5)     1:5 Летунов (Гончарук, Конюшков) – 48:18 (5x3)     2:5 Фирстов (Силаев, Линч) – 48:38 (5x4)     3:5 Шавин (Фирстов, Летунов) – 50:58 (5x5)    
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