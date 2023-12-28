«Локомотив» в ярком матче с восемью голами обыграл «Торпедо» Ларионова

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» состоялась встреча регулярного чемпионата КХЛ, в которой «Торпедо» принимало ярославский «Локомотив». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 5:3, которая стала для них четвёртой кряду.
К середине третьего периода железнодорожники громили подопечных Игоря Ларионова со счётом 5:0 – по разу отличились Андрей Сергеев, Никита Черепанов, Денис Алексеев, Ярослав Лихачёв и Степан Никулин.
Размочить счёт игрокам «Торпедо» удалось благодаря реализованному большинству нападающим Максимом Летуновым, уже через 20 секунд его поддержал Владислав Фирстов, забросив вторую шайбу хозяев в этой игре. Ещё через две минуты игроки «Торпедо» сократили отставание до двух шайб усилиями нападающего Никиты Шавина, однако на большее сподобиться подопечные Ларионова не смогли, уступив со счётом 3:5.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
- 28 декабря 2023
-
21:45
-
21:33
-
21:29
-
21:24
-
21:18
-
21:11
-
20:44
-
20:37
-
20:26
-
20:16
-
20:00
-
19:53
-
19:46
-
19:39
-
19:37
-
19:29
-
19:26
-
19:22
-
19:16
-
18:57
-
18:53
-
18:49
-
18:36
-
18:24
-
18:09
-
17:57
-
17:41
-
17:35
-
17:30
-
17:09
-
16:51
-
16:41
-
16:32
-
16:30
-
16:20