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Лукоянов: в «Ак Барсе» играю 12 лет, и мне стыдно перед своими болельщиками

Лукоянов: в «Ак Барсе» играю 12 лет, и мне стыдно перед своими болельщиками
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34-летний нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов прокомментировал поражение команды в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (1:4).

«Проблема та же, сложно подводить итоги матча. Дело именно в нас. В прошлом сезоне были практически те же игроки, выполняли то, что нам говорят. Пока мы это не выполняем. Только командная работа может дать результат. Мне обидно, когда другая команда на голову сильнее тебя. У нас команда не хуже, мы должны выходить и биться.

«Магнитка» второй раз выигрывает с разницей в три шайбы? Просто они работают. Ребята молодые, не стесняются. Что мешает нам? Это большой вопрос. Они сегодня заслужили эту победу. Нельзя столько минут играть в меньшинстве. Я здесь играю 12 лет, и мне стыдно перед своими болельщиками. Повлиять на результат можем только мы. Болельщики приходят на хоккей увидеть праздник, а не такую игру. Постараемся выиграть дерби. Перед новым годом мы должны порадовать наших болельщиков и нашу республику победой.

Игра Гребёнкина, который всё время «лезет под кожу»? Он молодец, так и надо. Я сам раньше был таким. Знаю, что своей наглостью он выводит соперника из себя. Хороший, мобильный игрок, у которого нужно поучиться всем молодым хоккеистам», — приводит слова Лукоянова пресс-служба «Ак Барса» на официальном сайте клуба.

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