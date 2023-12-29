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Себастьян Ахо повторил достижение Эрика Стаала за «Каролину» 14-летней давности

Себастьян Ахо повторил достижение Эрика Стаала за «Каролину» 14-летней давности
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала на своей площадке «Монреаль Канадиенс». Встреча состоялась на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли (США) и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

В составе «ураганов» четырьмя результативными передачами отметился финский нападающий Себастьян Ахо. За сутки до этого 26-летний форвард также набрал 4 (1+3) очка во встрече с «Нэшвилл Предаторз» (5:2). Таким образом за два дня Себастьян отметился в общей сложности восемью результативными действиями.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Ахо стал четвёртым игроком в истории франшизы «Каролины», которому удалось набрать восемь очков за два календарных дня. В декабре 1980 года подобным достижением отметился Майк Роджерс, в октябре 1989-го — Рон Фрэнсис, а в марте 2009-го — Эрик Стаал.

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