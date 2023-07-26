Финна завалили деньгами в НХЛ. «Каролина» расщедрилась на $ 78 млн

В свой 26-й день рождения Себастьян Ахо получил роскошный подарок. «Каролина Харрикейнз» объявила о заключении восьмилетнего контракта с финским нападающим на общую сумму в $ 78 млн. За сезон хоккеист будет зарабатывать $ 9,75 млн. Соглашение вступит в силу с сезона-2024/2025, так как сейчас у форварда есть действующий контракт на предстоящий чемпионат.

Сразу обратимся к статистике. В прошлом сезоне Ахо набрал 67 (36+31) результативных баллов в 75 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф финн провёл 15 матчей, в которых набрал 12 (5+7) очков. Напомним, нападающий был выбран на драфте НХЛ в 2015 году во втором раунде под общим 35-м номером. Всего в лиге Себастьян сыграл 520 матчей, в которых забросил 218 шайб и отдал 250 результативных передач, набрав в общей сложности 468 очков с показателем полезности «+80».

Достижение Себастьяна Ахо в «Каролине»: Видео Ахо стал единоличным лидером в истории «Каролины» по очкам, голам и передачам в плей-офф

К генеральному менеджеру «ураганов» Дону Уодделлу можно относиться по-разному, но в нынешнем межсезонье он точно главный ньюсмейкер на рынке свободных агентов. Но, например, Владимира Тарасенко в составе «Харрикейнз» мы в любом случае вряд ли увидим, так как под потолком у клуба уже сейчас осталось меньше $ 1 млн.

Продление контракта с Ахо напрашивалось и было лишь делом времени, однако раскошелиться руководству «Каролины» пришлось довольно серьёзно. Да, Ахо стабилен, полезен и результативен, а впереди в НХЛ ожидается решение об увеличении потолка зарплат. Поэтому, возможно, складывается впечатление, что агент Себастьяна мог выбить для клиента бóльшую сумму (например, красивую цифру в $ 10 млн). Однако прямо сейчас контракт видится оптимальным, а затягивать со сделкой ни одна из сторон не хотела.

«Себастьян превратился в одного из лучших двусторонних центрфорвардов в хоккее. Он потрясающий лидер на льду и за его пределами, который подаёт отличный пример нашим молодым игрокам. Мы благодарны ему за то, что он решил остаться в «Каролине» в обозримом будущем», — заявил генменеджер клуба Уодделл.

Себастьян Ахо Фото: nhl.com

Теперь с Ахо будет ещё более серьёзный спрос. Финн стал самым дорогим хоккеистом в истории франшизы, а это обязывает к постоянному и непрерывному проявлению лидерских качеств как на льду, так и в раздевалке. Свой единственный на сегодняшний день Кубок Стэнли «ураганы» завоевали в далёком сезоне-2005/2006, а в прошлом плей-офф коллектив Рода Бриндамора вчистую проиграл финал конференции «Флориде».

Безусловно, в Роли соскучились по большим победам, а при нынешнем составе и агрессивной селекции команде созданы все условия для борьбы за трофей. Понимает это и сам Себастьян, в хоккейной биографии которого нет вожделенного титула. После полного восстановления Андрея Свечникова от травмы крестообразных связок и набора необходимой формы атакующая связка финна с россиянином наверняка продолжит радовать болельщиков «Каролины» своей результативностью. И, что самое важное, станет ключом к достижению главного результата.